Фернандес неожиданно триумфовал на Мото Гран-при Австралии

Испанец оформил первую победу в карьере.
Сегодня, 11:27       Автор: Антон Федорцив
Рауль Фернандес / Getty Images
Рауль Фернандес / Getty Images

Пилот Трэкхаус Рауль Фернандес стартовал на австралийском этапе с четвертой позиции. Однако, в ходе заезда испанский мотогонщик сумел вырваться в лидеры и получил первую победу на уровне MotoGP.

На финише он опередил итальянца Фабио ди Джанантонио из VR46. Третьим финишировал его соотечественник из Априльи Марко Бедзекки. Благодаря подиуму последний поднялся на третье место в общем зачете пилотов, опередив Франческо Баньяю.

Чемпионом сезона-2025 досрочно стал испанский пилот Марк Маркес. Ветеран Дукати Австралию пропустил. Маркес-старший получил травму на предыдущем этапе и проходит реабилитацию.

Гран-при Австралии, основная гонка
Филлип-Айленд, Остров Филлипа

1. Рауль Фернандес
2. Фабио ди Джанантонио +1,418
3. Марко Бедзекки +2,410

