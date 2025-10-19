Фернандес неожиданно триумфовал на Мото Гран-при Австралии

Пилот Трэкхаус Рауль Фернандес стартовал на австралийском этапе с четвертой позиции. Однако, в ходе заезда испанский мотогонщик сумел вырваться в лидеры и получил первую победу на уровне MotoGP.

На финише он опередил итальянца Фабио ди Джанантонио из VR46. Третьим финишировал его соотечественник из Априльи Марко Бедзекки. Благодаря подиуму последний поднялся на третье место в общем зачете пилотов, опередив Франческо Баньяю.

Чемпионом сезона-2025 досрочно стал испанский пилот Марк Маркес. Ветеран Дукати Австралию пропустил. Маркес-старший получил травму на предыдущем этапе и проходит реабилитацию.

Гран-при Австралии, основная гонка

Филлип-Айленд, Остров Филлипа

1. Рауль Фернандес

2. Фабио ди Джанантонио +1,418

3. Марко Бедзекки +2,410

