Кривбасс - Шахтер 2:3: обзор матча и результат игры 17.05.2026

В воскресенье, 17 мая, Кривбасс принимал на своем поле Шахтер в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги.

Уже действующий чемпион сумел в гостях справиться с соперником, одержав в результативном противостоянии, проведению которого несколько раз мешала воздушная тревога, победу со счетом 3:2.

Читай также: Оболонь неожиданно обыграла Колос

"Горнякам" под конец первого тайма удалось оформить себе преимущество в два мяча. Сначала Лассина Траоре эффектно пяткой переправил мяч в дальний угол после прострела с правого фланга, а затем Проспер Обах увеличил результат, успешно пробив с линии штрафной.

После перерыва на 58-й минуте Глейкер Мендоза ударом из-за пределов штрафной с рикошетом сократил отставание, но спустя десять минут Проспер восстановил разницу в два мяча, оформив дубль. До конца матча Кривбассу удалось отквитать еще один гол усилиями Ярослава Шевченко.

Шахтер с 72 очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Кривбасс идет на шестой позиции, имея в своем активе 47 баллов.

Статистика матча Кривбасс - Шахтер 29-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Шахтер 2:3

Голы: Мендоза, 58, Шевченко, 87 - Траоре, 41, Проспер, 45, 68

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 16 - 12

Удары в створ: 8 - 4

Угловые: 5 - 5

Фолы: 12 - 6

Кривбасс: Кемкин - Юрчец, Виливальд, Джонс (Дибанго, 83), Бекавац (Боржес, 73) -Джовани (Бутенко, 60), Араухо, Шевченко - Сек (Лин, 46), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

Шахтер: Твардовский - Грам (Азарови, 16), Бондар, Назарина, Педриньо Азеведо - Бондаренко, Крыськив, Изаки (Очеретько, 46) - Лукас (Швед, 79), Траоре (Мейреллиш, 79), Эгиналду (Проспер, 22)

Предупреждения: Араухо, Виливальд, Джонс, Джовани, Бутенко - Изаки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!