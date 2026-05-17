Оболонь неожиданно обыграла Колос

"Пивовары" практически гарантировали себе сохранение прописки.
Сегодня, 17:45       Автор: Андрей Безуглый
Колос - Оболонь / upl.ua

В воскресенье, 17 мая, Колос встречался с Оболонью в 29-м туре УПЛ.

Уже на четвертой минуте высокий прессинг гостей дал результат. Отобрав мяч у соперника перед штрафной, Лях пробил в кипера, а на добивании Волохатый открыл счет.

Колос ответил несколькими моментами, но Тахири и Понедельник не смогли забить гол. Зато Оболонь снова удивила соперника, забив еще один гол с добивания. В итоге "пивовары" выдали отличный первый тайм и ушли на заслуженный отдых.

Через 10 минут после старта второго тайма Волохатый обязан был оформлять дубль, но не сумел переправить мяч в сетку ворот. Далее Колос наконец перехватил инициативу, но Федоровский сегодня не допускал ошибок.

Даже вынужденный перерыв в матче из-за воздушной тревоги не смог изменить настрой Оболони, которая уверенно отоборонялась и практически гарантировала себе сохранение прописки.

Колос - Оболонь 0:2
Голы: Волохатый, 4, Жовтенко, 29

Колос: Мацапура — Цуриков, Бурда, Козик (Хрипчук, 71), Понедельник – Демченко, Элиас (Ррапай, 46), Гагнидзе – Салабай (Денисенко, 60), Тахири (Захаркив, 60), Кане (Алефиренко, 46)

Оболонь: Федоровский – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Мороз, Чех (Кулаковский, 76) – Суханов (Нестеренко, 46), Волохатый (Фещенко, 88), Мединский (Лящук, 88) – Лях (Теслюк, 63)

