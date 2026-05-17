Капитан Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ

Бруну Фернандеш сделал 20 ассистов за сезон.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш повторил рекорд по ассистам в АПЛ.

В 37-туре чемпионата португалец оформил свой 20-й ассист в Пермьер-лиге.

Тем самым Фернандеш повторил рекорд, установленный Тьерри Анри в сезоне-2002/03 и затем повторенный Кевином де Брюйне в сезоне-2019/20.

Кроме того хавбек может установить новый рекорд, так как остался еще один матч в сезоне - против Брайтона 24 мая.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль хочет провернуть очередной супертрансфер.

