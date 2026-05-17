Капитан Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш повторил рекорд по ассистам в АПЛ.

В 37-туре чемпионата португалец оформил свой 20-й ассист в Пермьер-лиге.

Тем самым Фернандеш повторил рекорд, установленный Тьерри Анри в сезоне-2002/03 и затем повторенный Кевином де Брюйне в сезоне-2019/20.

Кроме того хавбек может установить новый рекорд, так как остался еще один матч в сезоне - против Брайтона 24 мая.

