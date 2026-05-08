FWA назвала лучшего игрока сезона в АПЛ

Бруну Фернандеш легко выиграл приз.
Сегодня, 21:15       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images

Ассоциация футбольных журналистов определила лучшего игрока сезона в АПЛ.

По итогам голосования среди журналистов  один игрок набрал большинство голосов, а именно 45% от всех голосовавших.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим игроком сезона, опередив Деклана Райса и Эрлинга Холанда.

Стоит отметить, что в последний раз игрок манкунианцев выигрывал этот приз еще в 2010 году. Тогда он достался Уэйну Руни.

В текущем сезоне у португальца 32 матча в АПЛ, восемь голов и двадцать один ассист.

