FWA назвала лучшего игрока сезона в АПЛ

Ассоциация футбольных журналистов определила лучшего игрока сезона в АПЛ.

По итогам голосования среди журналистов один игрок набрал большинство голосов, а именно 45% от всех голосовавших.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим игроком сезона, опередив Деклана Райса и Эрлинга Холанда.

Стоит отметить, что в последний раз игрок манкунианцев выигрывал этот приз еще в 2010 году. Тогда он достался Уэйну Руни.

В текущем сезоне у португальца 32 матча в АПЛ, восемь голов и двадцать один ассист.

