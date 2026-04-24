Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию

Фернандеш еще не всего достиг в Англии.
Сегодня, 21:20       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему не принял саудовское предложение.

Напомним, что прошлым летом португалец мог перейти в Саудовскую Аравию. Ему предлагали огромные деньги за переход, однако он остался.

Как рассказал сам Фернандеш, что остался в Манчестер Юнайтед, так как хотел исполнить мечту.

Я остался, потому что думал, что еще могу что-то дать клубу.

Конечно, история с Саудовской Аравией, с деньгами… Предложили много. Хорошо, что моя жена довольно приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Мы просто хотим осуществить свои мечты, жить хорошей жизнью со своими детьми и стараться добиться как можно большего успеха.

Моя жена сказала что-то вроде: "Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?" И эта небольшая реплика дала мне понять, что она со мной солидарна

Ранее также сообщалось, что МЮ снова рассматривает хавбека Брайтона.

Статьи по теме

АПЛ назвала лучших игрока и тренера марта АПЛ назвала лучших игрока и тренера марта
Аморим - о травме Фернандеша: Заменить его невозможно Аморим - о травме Фернандеша: Заменить его невозможно
Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму Капитан Манчестер Юнайтед получил серьезную травму
Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен Фернандеш: Я больше бегаю, чем жалуюсь – я в этом уверен

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

Европа21:20
Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию
Легкая атлетика20:25
Кохан с лучшим результатом сезона стал вторым в Кении
Европа и мир19:48
Украина завершила ЧМ-2026 по хоккею обидным поражением
Европа18:45
Хавбек Бенфики получил наказание за эпизод с Винисиусом
Теннис18:20
Костюк уверенно стартовала на турнире в Мадриде
Украина18:10
Экс-капитан сборной Украины стал героем популярного телешоу
Украина17:33
Колос все же вырвал победу у Полтавы
Европа16:50
Манчестер Юнайтед может вернуться к варианту с Балеба
Формула 116:22
Гран-при Турции официально вернулся в календарь
Европа15:12
Рома уволила Раньери и поддержала Гасперини после их конфликта
