Капитан МЮ рассказал, почему не перешел в Саудовскую Аравию

Фернандеш еще не всего достиг в Англии.

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, почему не принял саудовское предложение.

Напомним, что прошлым летом португалец мог перейти в Саудовскую Аравию. Ему предлагали огромные деньги за переход, однако он остался.

Как рассказал сам Фернандеш, что остался в Манчестер Юнайтед, так как хотел исполнить мечту.

Я остался, потому что думал, что еще могу что-то дать клубу. Конечно, история с Саудовской Аравией, с деньгами… Предложили много. Хорошо, что моя жена довольно приземленная, как и я. Мы прекрасно понимаем, что не стремимся быть самыми богатыми людьми в мире. Мы просто хотим осуществить свои мечты, жить хорошей жизнью со своими детьми и стараться добиться как можно большего успеха. Моя жена сказала что-то вроде: "Ты осуществил свои мечты? Ты достиг всего, чего хотел?" И эта небольшая реплика дала мне понять, что она со мной солидарна

