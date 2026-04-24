Экс-капитан сборной Украины стал героем популярного телешоу

Бывший капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов стал новым героем шоу Холостяк.

38-летний баскетболист сообщил, что в 2023 году расстался со своей супругой Элиной Руденко.

Напомним, что Кравцов играл за ряд украинских клубов, выступал в НБА за Финикс и Детройт. Сейчас 38-летний спортсмен играет за Аль-Иттихад из Бахрейна.

В составе сборной Украины Кравцов является рекордсменом по количеству матчей, набранным очкам и совершенным подборам.

Напомним, что в финале Суперлиги трофей разыграют Днепр и Киев-Баскет.

