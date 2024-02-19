Капитан сборной Украины подписал контракт с командой из Кувейта

Вячеслав Кравцов принял предложение перебраться в очень необычный чемпионат.

Капитан и центровой сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов подписал контракт с Аль-Курайном из чемпионата Кувейта.

О переходе 36-летнего украинца сообщило агенство баскетболиста Advantage Sport Agency, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Читай также: ЛеБрон рассказал, в какой команде он хочет завершить карьеру

Предыдущим клубом Кравцова была испанская Менорка, за которую он выступал с 2022 года.

Напомним, что прошлым летом Вячеслав Кравцов получил тяжелую травму ноги: во время полуфинала плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 против Хорватии баскетболист порвал ахиллово сухожилие.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!