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Баскетбол

ЛеБрон рассказал, в какой команде он хочет завершить карьеру

О возвращении домой "Король" не думает.
Сегодня, 19:02
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Перед стартом Матча всех звезд-2024 капитан команды Запада ЛеБрон Джеймс ответил на вопрос, который интересует многих фанатов баскетбола.

Звезда Лейкерс понимает, что он приближается к завершающему этапу своей карьеры, а потому он уже определился с командой, в которой он хотел бы этот этап провести.

"Я игрок Лейкерс, я счастлив и я очень счастлив быть игроком Лейкерс последние шесть лет, и, надеюсь, все так и останется", - цитирует "Короля" ESPN.

"Но у меня нет ответа на вопрос, как долго это продлится и в какой форме я буду выступать. Надеюсь, что это произойдет с Лейкерс. Это великая организация, столько великих людей. Но мы посмотрим".

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Напомним, что до своего периода в Лейкерс ЛеБрон выступал за Кливленд (дважды) и Майами.

ЛеБрон Джеймс провел в Матче всех звезд всего практически 14 минут, за которые успел набрать 8 очков, 4 подбора и 3 передачи.

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