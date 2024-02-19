Матч всех звезд НБА: Команда Востока обыграла команду Запада

В ночь на понедельник, 19 февраля, Индианаполисе состоялся Матч всех звезд НБА-2024.

Команда Востока обыграла команду Запада со счетом 211:186. MVP встречи был признан баскетболист Милуоки Дэмиан Лиллард, который набрал 39 очков и отдал 6 передач.

При этом, самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс из Миннесоты, набрав 50 очков и совершив 8 подборов.

Ранее сообщалось, что команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА.

Матч всех звезд НБА-2024

Команда Востока – Команда Запада 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Команда Востока: Лиллард (39 + 6 передач), Халибертон (32 + 7 подборов + 6 передач), Я. Адетокумбо (23 + 7 подборов), Тейтум (20), Адебайо (3) – старт; Браун (36 + 8 подборов), Барнс (16 + 8 подборов),Брансон (12), Макси (10), Митчелл (9 + 7 подборов), Банкеро (6 + 9 подборов), Янг (5 + 7 передач).

Команда Запада: Гилджес-Александер (31 + 6 передач), Дюрант (18), Йокич (13 + 9 передач), Джеймс (8), Дончич (7 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Таунс (50 + 8 подборов), Карри (16 + 8 передач), Букер (15 + 7 передач), Джордж (13), Дэвис (6 + 8 подборов + 8 передач), Ленард (5), Эдвардс (4).

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