iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Матч всех звезд НБА: Команда Востока обыграла команду Запада

MVP встречи стал игрок Милуоки.
Сегодня, 07:20
Матч всех звезд НБА / Getty Images
Матч всех звезд НБА / Getty Images

В ночь на понедельник, 19 февраля, Индианаполисе состоялся Матч всех звезд НБА-2024.

Команда Востока обыграла команду Запада со счетом 211:186. MVP встречи был признан баскетболист Милуоки Дэмиан Лиллард, который набрал 39 очков и отдал 6 передач.

При этом, самым результативным игроком матча стал Карл-Энтони Таунс из Миннесоты, набрав 50 очков и совершив 8 подборов.

Ранее сообщалось, что команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА.

Матч всех звезд НБА-2024

Команда Востока – Команда Запада 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Команда Востока: Лиллард (39 + 6 передач), Халибертон (32 + 7 подборов + 6 передач), Я. Адетокумбо (23 + 7 подборов), Тейтум (20), Адебайо (3) – старт; Браун (36 + 8 подборов), Барнс (16 + 8 подборов),Брансон (12), Макси (10), Митчелл (9 + 7 подборов), Банкеро (6 + 9 подборов), Янг (5 + 7 передач).

Команда Запада: Гилджес-Александер (31 + 6 передач), Дюрант (18), Йокич (13 + 9 передач), Джеймс (8), Дончич (7 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Таунс (50 + 8 подборов), Карри (16 + 8 передач), Букер (15 + 7 передач), Джордж (13), Дэвис (6 + 8 подборов + 8 передач), Ленард (5), Эдвардс (4).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА матч всех звезд

Статьи по теме

Наставник клуба НБА встретился с Гвардиолой Наставник клуба НБА встретился с Гвардиолой
Адебайо заменит Эмбиида в стартовом составе Востока на Матч всех звезд-2024 Адебайо заменит Эмбиида в стартовом составе Востока на Матч всех звезд-2024
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Уильямса возглавил рейтинг
НБА: Милуоки разбил Денвер, Миннесота обыграла Клипперс НБА: Милуоки разбил Денвер, Миннесота обыграла Клипперс
Помочь журналистам

Видео

Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира
Золотой заплыв: видео безумной победы Бухова на чемпионате мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа11:56
Тоттенхэм, вероятнее всего, уступит МЮ возможность купить молодого таланта Эвертона
Европа11:50
Араухо назвал цель Барселоны в Лиге чемпионов
Биатлон11:24
Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024
Европа11:20
Мудрик посетил показ мод в Лондоне вместе с украинским боксером
Формула 111:07
Экс-пилот Формулы-1 считает, что Ньюи может перейти в Феррари вслед за Хэмилтоном
Другие10:54
Календарь спортивных событий на 2024 год
ММА10:45
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа10:34
Мбаппе подписал контракт с Реалом - Marca
Европа10:22
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс10:15
Президент WBC настаивает на увеличении количества судей во время боя Усик – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK