Команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА

В ночь на 17 февраля в Индианаполисе состоялся Матч восходящих звезд НБА.

Участие в мини-турнире приняли баскетболисты, которые являются новичками лиги, кто играют второй год и представители Лиги развития. Спорстмены были поделены на четыре команды:

Команда Газоля : Виктор Вембаньяма, Брендон Миллер, Брендин Подземски, Хайме Хакес, Джабари Смит, Кейсон Уоллес, Бали Кулибали

: Виктор Вембаньяма, Брендон Миллер, Брендин Подземски, Хайме Хакес, Джабари Смит, Кейсон Уоллес, Бали Кулибали Команда Кэтчингса : Паоло Банкеро, Джейден Айви, Джейлен Дюрен, Киган Мюррей, Скут Хендерсон, Кейонте Джордж, Дайсон Дэниелс

: Паоло Банкеро, Джейден Айви, Джейлен Дюрен, Киган Мюррей, Скут Хендерсон, Кейонте Джордж, Дайсон Дэниелс Команда Роуза: Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс, Беннедикт Матурин, Шейдон Шарп, Дерек Лайвли, Джордан Хоукинс, Уокер Кесслер

Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс, Беннедикт Матурин, Шейдон Шарп, Дерек Лайвли, Джордан Хоукинс, Уокер Кесслер Команда Шремпфа: Изан Альманса, Матас Бузелис, Рон Холланд, Мек Маккланг, Тайлер Смит, Оскар Чиебве, Алондес Уильямс

Читай также: Бывшего игрока НБА арестовали по обвинению в насилии в семье

Полуфиналы

Команда Роуза – Команда Кэтчингса – 40:35

– Команда Кэтчингса – 40:35 Команда Шремпфа – Команда Газоля – 41:36

Финал

Команда Роуза – Команда Шремпфа – 26:13

Защитник Индианы Беннедикт Матурин был признан лучшим игроком турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!