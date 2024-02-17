Команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА
Защитник Индианы получил приз MVP.
В ночь на 17 февраля в Индианаполисе состоялся Матч восходящих звезд НБА.
Участие в мини-турнире приняли баскетболисты, которые являются новичками лиги, кто играют второй год и представители Лиги развития. Спорстмены были поделены на четыре команды:
- Команда Газоля: Виктор Вембаньяма, Брендон Миллер, Брендин Подземски, Хайме Хакес, Джабари Смит, Кейсон Уоллес, Бали Кулибали
- Команда Кэтчингса: Паоло Банкеро, Джейден Айви, Джейлен Дюрен, Киган Мюррей, Скут Хендерсон, Кейонте Джордж, Дайсон Дэниелс
- Команда Роуза: Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс, Беннедикт Матурин, Шейдон Шарп, Дерек Лайвли, Джордан Хоукинс, Уокер Кесслер
- Команда Шремпфа: Изан Альманса, Матас Бузелис, Рон Холланд, Мек Маккланг, Тайлер Смит, Оскар Чиебве, Алондес Уильямс
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Полуфиналы
- Команда Роуза – Команда Кэтчингса – 40:35
- Команда Шремпфа – Команда Газоля – 41:36
Финал
- Команда Роуза – Команда Шремпфа – 26:13
Защитник Индианы Беннедикт Матурин был признан лучшим игроком турнира.
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