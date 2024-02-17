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Баскетбол

Команда Роуза победила в Матче восходящих звезд НБА

Защитник Индианы получил приз MVP.
Сегодня, 09:29
Команда Роуза / Getty Images
Команда Роуза / Getty Images

В ночь на 17 февраля в Индианаполисе состоялся Матч восходящих звезд НБА.

Участие в мини-турнире приняли баскетболисты, которые являются новичками лиги, кто играют второй год и представители  Лиги развития. Спорстмены были поделены на четыре команды:

  • Команда Газоля: Виктор Вембаньяма, Брендон Миллер, Брендин Подземски, Хайме Хакес, Джабари Смит, Кейсон Уоллес, Бали Кулибали
  • Команда Кэтчингса: Паоло Банкеро, Джейден Айви, Джейлен Дюрен, Киган Мюррей, Скут Хендерсон, Кейонте Джордж, Дайсон Дэниелс
  • Команда Роуза: Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс, Беннедикт Матурин, Шейдон Шарп, Дерек Лайвли, Джордан Хоукинс, Уокер Кесслер
  • Команда Шремпфа: Изан Альманса, Матас Бузелис, Рон Холланд, Мек Маккланг, Тайлер Смит, Оскар Чиебве, Алондес Уильямс

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Полуфиналы

  • Команда Роуза – Команда Кэтчингса – 40:35
  • Команда Шремпфа – Команда Газоля – 41:36

Финал

  • Команда Роуза – Команда Шремпфа – 26:13

Защитник Индианы Беннедикт Матурин был признан лучшим игроком турнира.

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