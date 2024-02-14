Бывшего игрока НБА арестовали по обвинению в насилии в семье
Бывший игрок НБА Брин Форбс арестован по обвинению в насилии в семье, сообщает официальный сайт лиги.
Протоколы арестов округа Бексар показывают, что Форбс был арестован во вторник, 13 февраля, и заключен под стражу по обвинению в нападении на члена семьи путем удушения, что является тяжким преступлением третьей степени.
По словам представителя полиции, 30-летний баскетболист продолжает находиться под арестом под залогом в размере 7500 долларов.
Офицеры ответили на звонок в 2:17 ночи в понедельник, 12 февраля. Форбс предположительно напал на 30-летнюю женщину, которую назвали "бывшей второй половинкой". В сообщении говорится, что женщине удалось скрыться и сообщить об этом в полицию
Читай также: Нью-Йорк подал протест на поражение от Хьюстона из-за ошибочного решения судей
Затем Форбс скрылся с места происшествия до прибытия полиции и был арестован поздним утром 13 февраля.
Напомним, что в феврале 2023 года Форбс был арестован по подозрению в нападении с нанесением телесных повреждений своей бывшей девушке, известной порнозвезде Эльзе Джин, которая в итоге разорвала помолвку с баскетболистом.
Будучи незадрафтованным в 2016 году, на протяжении семи сезонов в НБА Брин Форбс выступал в составе четырех команд: Сан-Антонио, Милуоки, Денвер и Миннесота.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!