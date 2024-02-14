Бывшего игрока НБА арестовали по обвинению в насилии в семье

Второй год подряд в середине февраля Брин Форбс отправляется под арест.

Бывший игрок НБА Брин Форбс арестован по обвинению в насилии в семье, сообщает официальный сайт лиги.

Протоколы арестов округа Бексар показывают, что Форбс был арестован во вторник, 13 февраля, и заключен под стражу по обвинению в нападении на члена семьи путем удушения, что является тяжким преступлением третьей степени.

По словам представителя полиции, 30-летний баскетболист продолжает находиться под арестом под залогом в размере 7500 долларов.

Офицеры ответили на звонок в 2:17 ночи в понедельник, 12 февраля. Форбс предположительно напал на 30-летнюю женщину, которую назвали "бывшей второй половинкой". В сообщении говорится, что женщине удалось скрыться и сообщить об этом в полицию

Читай также: Нью-Йорк подал протест на поражение от Хьюстона из-за ошибочного решения судей

Затем Форбс скрылся с места происшествия до прибытия полиции и был арестован поздним утром 13 февраля.

Напомним, что в феврале 2023 года Форбс был арестован по подозрению в нападении с нанесением телесных повреждений своей бывшей девушке, известной порнозвезде Эльзе Джин, которая в итоге разорвала помолвку с баскетболистом.

Будучи незадрафтованным в 2016 году, на протяжении семи сезонов в НБА Брин Форбс выступал в составе четырех команд: Сан-Антонио, Милуоки, Денвер и Миннесота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!