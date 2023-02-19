Игрок НБА избил свою девушку, знаменитую порнозвезду, из зависти к ее успеху

Брин Форбс, на данный момент являющийся свободным агентом, оставил свою невесту, бывшую порнозвезду, Эльзу Джин с двумя синяками под глазами, сообщает Daily Mail.

29-летний баскетболист был арестован рано утром в среду, 15 февраля, по подозрению в нападении с нанесением телесных повреждений. Сообщается, что между парой возникла ссора, которая дошла до физического контакта.

"Это был первый раз, когда он оскорблял ее, но одного раза было достаточно", — сообщил Daily Mail источник, близкий к 26-летней девушке. "Все ее тело в синяках, у нее два синяка под глазами. Он бил ее так много раз, это было так ужасно для нее".

Снимок Брина Форбса из полицейского участка

Одной из версий ссор называется зависть Форбса к успеху Джин, ведь аккаунт на OnlyFans стал приносить ей существенный доход. Она также запустила подкаст "Heartbreakers", который ведет вместе со своим другом и менеджером Джеймсом Маасом.

"Эльза перестала сниматься в порно еще до встречи с ним и добилась невероятного успеха во время их отношений", — сказал все тот же источник.

"Она является ведущим создателем контента на OnlyFans, и недавно она запустила свой собственный подкаст "Heartbreakers". Она запускает собственную линию одежды. Брин почувствовал угрозу от ее успеха, так как он хотел быть единственным успешным человеком в их отношениях".

Эльза Джин / https://www.instagram.com/elsajeanofficial/

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Форбс и Джин были помолвлены и жили вместе уже год. Инцидент же произошел в День святого Валентина, что подтвердил источник. После ссоры Эльза "разорвала помолвку", но она не уверена, будет ли она выдвигать против Брина обвинения.

Форбс подписал контракт с Миннесотой в июле 2022 года, но Тимбервулвз отчислили его на прошлой неделе до дедлайна обменов, чтобы освободить место в ростере после приобретения Майка Конли и Никеля Александер-Уокера.

Стоит отметить, что Форбс и Джин познакомились благодаря Джордин Вудс, которая в настоящее время встречается с Карл-Энтони Таунсом, бывшим одноклубником Брина.