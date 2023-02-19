iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Игрок НБА избил свою девушку, знаменитую порнозвезду, из зависти к ее успеху

Кто-то точно запомнит прошедший День святого Валентина.
Сегодня, 01:10
Брин Форбс и Эльза Джин / https://www.instagram.com/elsajeanofficial/ / Getty Images
Брин Форбс и Эльза Джин / https://www.instagram.com/elsajeanofficial/ / Getty Images

Брин Форбс, на данный момент являющийся свободным агентом, оставил свою невесту, бывшую порнозвезду, Эльзу Джин с двумя синяками под глазами, сообщает Daily Mail.

29-летний баскетболист был арестован рано утром в среду, 15 февраля, по подозрению в нападении с нанесением телесных повреждений. Сообщается, что между парой возникла ссора, которая дошла до физического контакта.

"Это был первый раз, когда он оскорблял ее, но одного раза было достаточно", — сообщил Daily Mail источник, близкий к 26-летней девушке. "Все ее тело в синяках, у нее два синяка под глазами. Он бил ее так много раз, это было так ужасно для нее".

Снимок Брина Форбса из полицейского участка
Снимок Брина Форбса из полицейского участка

Одной из версий ссор называется зависть Форбса к успеху Джин, ведь аккаунт на OnlyFans стал приносить ей существенный доход. Она также запустила подкаст "Heartbreakers", который ведет вместе со своим другом и менеджером Джеймсом Маасом.

"Эльза перестала сниматься в порно еще до встречи с ним и добилась невероятного успеха во время их отношений", — сказал все тот же источник.

"Она является ведущим создателем контента на OnlyFans, и недавно она запустила свой собственный подкаст "Heartbreakers". Она запускает собственную линию одежды. Брин почувствовал угрозу от ее успеха, так как он хотел быть единственным успешным человеком в их отношениях".

Эльза Джин / https://www.instagram.com/elsajeanofficial/
Эльза Джин / https://www.instagram.com/elsajeanofficial/

Читай также: НБА изменила порядок выбора игроков на Матч всех звезд-2023

Форбс и Джин были помолвлены и жили вместе уже год. Инцидент же произошел в День святого Валентина, что подтвердил источник. После ссоры Эльза "разорвала помолвку", но она не уверена, будет ли она выдвигать против Брина обвинения.

Форбс подписал контракт с Миннесотой в июле 2022 года, но Тимбервулвз отчислили его на прошлой неделе до дедлайна обменов, чтобы освободить место в ростере после приобретения Майка Конли и Никеля Александер-Уокера.

Стоит отметить, что Форбс и Джин познакомились благодаря Джордин Вудс, которая в настоящее время встречается с Карл-Энтони Таунсом, бывшим одноклубником Брина.


Статьи по теме

НБА изменила порядок выбора игроков на Матч всех звезд-2023 НБА изменила порядок выбора игроков на Матч всех звезд-2023
Реал во втором тайме дожал Осасуну и завоевал три очка Реал во втором тайме дожал Осасуну и завоевал три очка
Греческий клуб своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко, трижды перенесшего остановку сердца Греческий клуб своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко, трижды перенесшего остановку сердца
Робиньо может отбыть тюремный срок в Бразилии Робиньо может отбыть тюремный срок в Бразилии
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА01:10
Игрок НБА избил свою девушку, знаменитую порнозвезду, из зависти к ее успеху
НБА00:31
НБА изменила порядок выбора игроков на Матч всех звезд-2023
Европа00:07
Реал во втором тайме дожал Осасуну и завоевал три очка
Вчера, 23:24
Украина23:24
Греческий клуб своим самолетом забрал на лечение Олега Данченко, трижды перенесшего остановку сердца
Другие страны23:06
Робиньо может отбыть тюремный срок в Бразилии
Европа22:58
Соболь отметился первым результативным действием за Страсбург
Европа22:38
В Неаполе украли картину с ногой Марадоны
Европа22:27
Гакпо и Нуньес принесли Ливерпулю победу над Ньюкаслом
Украина21:54
Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста
Европа21:28
Мудрик получил самую низкую оценку среди всех игроков матча Челси - Саутгемптон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK