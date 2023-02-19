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Баскетбол

НБА изменила порядок выбора игроков на Матч всех звезд-2023

Лига пытается любыми способами сделать главное событие звездного уик-енда более увлекательным.
Сегодня, 00:31
Матч всех звезд-2022 / Getty Images
Матч всех звезд-2022 / Getty Images

Недавно НБА объявила, что капитаны Матча всех звезд 2023 года будут выбирать игроков своих команд примерно за 30-90 минут до начала самого МВЗ, а не как это было раньше, за несколько дней до звездного уик-енда.

Но и на этом лига не остановилась и пошла еще дальше. Как сообщает ESPN, НБА изменила то, в каком порядке ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо определят участников команд

Согласно с источником, сначала капитаны определятся со своими резервистами, только после чего они разделят между собой игроков стартовых пятерок.

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Таким образом баскетболист, выбранный последним, все равно начнет матч с первых минут. Сообщается, что это направлено на то, чтобы избежать школьной истории, когда игрока выбирают последним и он, в итоге, не играет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд Звездный уик-энд

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