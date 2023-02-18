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Баскетбол

Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс

Расселл может снова стать частью звездного трио в другой команде Лос-Анджелеса.
Сегодня, 21:07
Расселл Уэстбрук и Пол Джордж / Getty Images
Расселл Уэстбрук и Пол Джордж / Getty Images

Рассел Уэстбрук должен встретиться с Полом Джорджем и Каваем Леонардом из Клипперс в преддверии дедлайна рынка отказов 1 марта, сообщает Sports Illustrated.

Уэстбрук получил разрешение от Юты на переговоры с Лос-Анджелесом, который претендует на игрока. "Парусники" уже начали беседу с 34-летним разыгрывающим.

Пока Расти обдумывает свой следующий шаг, Джордж — его бывший товарищ по Оклахоме (2017-2019) — публично подтвердил, что он поддерживает идею воссоединиться с Уэстбруком.

"Мы все за это. Знаете, нам нужен разыгрывающий. Но в то же время я думаю, что мы уже достаточно хороши. Если ничего не случится, у нас в раздевалке есть что заставить работать".

"Но это (подписание Уэстбрука) определенно улучшило бы нашу команду. Так что, надеюсь, Рассел увидит это, и мы что-нибудь придумаем".

Источник: Getty Images

Помимо Клипперс на Расселла Уэстбрука претендуют Чикаго, Майами и Вашингтон, его бывшая команда. 

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Выходя в основном со скамейки запасных, он набирает в среднем 15,9 очка, 7,5 передачи и 6,2 подбора за игру, при этом попадая 42% бросков с игры.

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