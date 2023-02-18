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Бен Аффлек объяснил, почему фильм о сотрудничестве Джордана с Nike получится великим

Стоит сразу отметить, что самого Майкла в фильме не будет.
Сегодня, 20:48
Майкл Джордан / Marca
Майкл Джордан / Marca

Дата выхода документального фильма "Air", в котором расскажут о том, как Майкл Джордан начал плодотворное сотрудничество с Nike, запланирована на 5 апреля.

Обладатель премии Оскар, актер и режиссер Бен Аффлек выступит в обеих ролях: помимо режиссуры он сыграет основателя компании Nike Фила Найта. Его друг Мэтт Дэймон исполнит роль Сонни Ваккаро - человека, который нанял Джордана.

Примечательно, что в фильме про Майкла не будет самого Майкла. Таков был изначальный замысел Аффлека, который считает это решающим замыслом картины.

"Я подумал, что в ту минуту, когда я направлю камеру на кого-то и попрошу зрителей поверить, что этот человек был Майклом Джорданом, весь фильм рухнет", — цитирует Аффлека официальный сайт НБА.

"Когда кто-то настолько силен, что только его силуэт является всемирно признанным явлением, вы теряете людей. Это не история с точки зрения какого-то одного человека, это действительно мой собственный взгляд на эти события".

Источник: Getty Images

"Речь идет о том, что Майкл Джордан значил для спортивного мира, мира в целом, кем он был, и как он изменил спорт и спортивный маркетинг".

"Я бы не прикоснулся к этому фильму, если бы не думал, не подойдя и не разыскав Майкла Джордана и не дав ему понять, что без него нет истории. Я не заинтересован в том, чтобы делать фильм, который Майкл считает неуместным или не отражает его отношение к этой истории".

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"Поговорив с ним я понял, что он не заинтересован в самовозвеличивании. Он сказал: "Вот несколько вещей, которые я знаю и которые имеют для меня значение". Это был бы другой фильм, история Майкла Джордана, и он тоже не хотел этого".

Напомним, что весной 2020 года вышел документальный мини-сериал "Последний танец", в котором описываются события последнего сезона карьеры Майкла Джордана в Чикаго.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike Майкл Джордан

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