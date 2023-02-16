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Баскетбол

Джордан отпраздновал 60-летие, пожертвовав на благотворительность 10 миллионов долларов

Величайший баскетболист в истории надеется, что такое "празднование" собственного юбилея заставит людей чаще помогать благотворительным организациям.
Сегодня, 01:00
Майкл Джордан / Getty Images
Майкл Джордан / Getty Images

Легенда НБА и Чикаго Майкл Джордан решил отпраздновать свой 60-й день рождения необычным способом.

Несмотря на то, что владелец Шарлотт будет праздновать юбилей только 17 февраля, он уже отметил его, пожертвовав 10 миллионов долларов в благотворительную организацию Make-A-Wish, сообщает ESPN.

"Последние 34 года для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбки и счастье стольким детям", — сказал Джордан в пресс-релизе. "Для меня стало вдохновением наблюдать за их силой и стойкостью в такое трудное время в их жизни".

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Это крупнейшее пожертвование, когда-либо полученное от человека за 43-летнюю историю организации. Джордан впервые поддержал Make-A-Wish в 1989 году.

Он надеется, что его решение отпраздновать свой день рождения подобным образом вдохновит других помочь исполнить желания детей.

"Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке Make-A-Wish, чтобы каждый ребенок мог испытать волшебство исполнения своего желания", - заявил шестикратный чемпион НБА.

Make-A-Wish Foundation — международный благотворительный фонд, основанный в 1980 году и помогающий исполнять желания смертельно больных детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкл Джордан

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