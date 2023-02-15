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Баскетбол

Финикс пытался выменять у Бруклина не только Дюранта, но и Ирвинга

Санз каким-то образом хотели объединить Кевина и Кайри в одной команде с Девином Букером и Деандре Эйтоном.
Вчера, 22:42
Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг / Getty Images
Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг / Getty Images

Финикс организовал самый громкий обмен последних лет, в результате которого в Аризону из Бруклина переехал Кевин Дюрант.

Теперь 34-летний форвард будет играть в одной команде с Крисом Полом, Девином Букером и Деандре Эйтоном. Однако этот квартет мог выглядеть немного иначе.

Как сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер, Санз также отчаянно пытались заполучить Кайри Ирвинга, когда тот запросил обмен. Это была часть плана агрессивной стратегии нового владельца организации Мата Ишбиа, который готов платить налог на роскошь ради лучших баскетболистов.

Финикс предлагал в качестве части сделки Пола, но Нетс все же приняли предложение Далласа. Аризонский клуб в свою очередь искал еще варианты на позицию разыгрывающего, одним из которых был Фред ВанВлит, но Торонто запросил слишком много активов.

Но Дюрант с Ирвингом все еще могут воссоединиться в Финиксе, так как летом Кайри может выйти на рынок свободных агентов, на что намекает Брайан Уиндхорст. 

"Если вы думаете, что все кончено, то это не так. Кайри был интересен вариант с Финиксом. Подумайте об этом", - заявил журналист ESPN.

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Для этого Финиксу придется избавиться от 37-летнего Пола (в мае ему исполнится 38), у которого действует контракт до конца сезона-2024/25. За этот сезон Крис получит 28,4 миллиона долларов, а за два следующих - 30,8 миллиона и 30 миллионов соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Кайри Ирвинг Финикс Санз

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