Филадельфия подпишет контракт с участником конкурса данков из G-лиги

Филадельфия планирует подписать двусторонний контракт с Маком МакКлангом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сиксерс подпишут контракт с 24-летним защитником, который выступает в G-лиге за их фарм-клуб Делавэр. Для этого 76-е освободили место в ростере, отчислив Джулиана Шампанье.

The Philadelphia 76ers plan to sign guard Mac McClung on two-way NBA contract out of their G League Delaware Blue Coats affiliate, sources tell @TheAthletic @Stadium. On cusp of his Dunk Contest appearance, McClung gets call up to the NBA.