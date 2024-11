Чисора узнал имя своего соперника

Ветеран бокса Дерек Чисора (35-13, 23 КО) вскоре вернется на ринг.

Боксер проведет поединок с американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).

Бой состоится 8 февраля в Манчестере (Англия) и возглавит шоу, которое устроит промоутер Фрэнк Уоррен.

