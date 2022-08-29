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Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Сегодня, 12:40
Алексей Крутых / UkrainianTennisFederation
Алексей Крутых / UkrainianTennisFederation
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В понедельник, 29 августа, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг организации.

В десятке лучших не было никаких изменений. Лидером рейтинга является Даниил Медведев, второе место занимает Александр Зверев, а тройку лучших замыкает Рафаэль Надаль.

Что касается наших теннисистов, то первой ракеткой Украины стал Алексей Крутых, который выиграл турнир в Праге (Чехия). Виталий Сачко удержал свою позицию, а от Илья Марченко поднялся на одно место выше. Олег Приходько продолжает держаться в четвертой сотни.

Рейтинг ATP от 29 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) - 6885
2 (2). Александр Зверев (Германия) - 5760
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) - 5630
4 (4). Карлос Алькарас (Испания) - 5100
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 4890
6 (6). Новак Джокович (Сербия) - 4770
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) - 4695
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3625
9 (9). Кэмерон Норри (Великобритания) - 3415
10 (10). Хуберт Гуркач (Польша) - 3355

226 (271). Алексей Крутых (Украина) - 228
272 (272.) Виталий Сачко (Украина) - 182
307 (308). Илья Марченко (Украина) - 157
364 (359). Олег Приходько (Украина) - 118
404 (408). Георгий Кравченко (Украина) - 103
414 (426). Александр Овчаренко (Украина) - 99
482 (480). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 71
532 (509). Владислав Орлов (Украина) - 55
557 (551). Сергей Стаховский (Украина) - 49

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Илья Марченко Сергей Стаховский рейтинг ATP Виталий Сачко
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