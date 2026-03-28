Виталий Сачко пробился в полуфинал Челленджера

Побеждает Федерико Чини и продолжает борьбу в Неаполе.

Виталий Сачко принимает участие в турнире серии ATP Челленджер, который проходит в итальянском Неаполе.

Украинский теннисист сумел в четвертьфинальном матче победить итальянца Федерико Чини. Добавим, что для Виталия победа в 1/4 и выход в полуфинал стали первыми за девять месяцев.

Матч длился 2 часа и 5 минут. За это время Сачко сделал две эйсы, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-поинтов.

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина) – Федерико Чини (Италия) 6:2, 4:6, 6:1

Теперь Сачко в одиннадцатый раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований этой серии. Игра 1/2 пройдет 28 марта, в субботу, в 15:00 по киевскому времени.

