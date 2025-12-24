iSport.ua
Калинина и еще три украинца сыграют в квалификации Australian Open

Попытаются пробиться в основную сетку.
Сегодня, 11:28       Автор: Антон Федорцив
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали список участников отборочного турнира. Четверо отечественных теннисистов попали в список претендентов, сообщает BTU.

Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур посоревнуются за путевку в 1/64 финала женского разряда. В свою очередь Виталий Сачко поведет борьбу за место в 1-м основном раунде мужского турнира.

У них будет возможность составить компанию четырем соотечественницам. Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Алейникова ранее оказались в основной сетке соревнований. Квалификация мэйджора начнется 12 января.

Напомним, ранее 12 теннисистов получили уайлд-кард на Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

