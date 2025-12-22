Стали известны обладатели wild card на Australian Open-2026

Раскрыли список wild card и приглашённых по обмену.

Организаторы Australian Open-2026 объявили имена теннисистов, которые получат шанс сыграть в основной сетке соревнований на первом в новом сезоне турнире серии Grand Slam.

Среди мужчин обладателями wild card стали представители Австралии Ринки Хиджиката и Джеймс Дакворт, а также американец Патрик Кипсон и китаец Бу Юньчаокете.

Среди женщин wild card получили Присцилла Хон и Талия Гибсон, Тайла Престон и Эмерсон Джонс (все из Австралии), американка Элизабет Мандлик и представительница Казахстана Зарина Дияс.

Также ещё два игрока получили приглашения по обмену с Французской федерацией тенниса - Тианцоа Ракотоманга-Ражана и Кириан Жаке.

К слову, украинская теннисистка рассказала о подготовке к сезону в Австралии.

