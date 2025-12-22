"Я сама решаю свои проблемы на корте": Стародубцева о подготовке к сезону в Австралии

Юлия Стародубцева рассказала, почему решила в межсезонье ехать в Австралию

Первая причина, почему я так рано приехала в Австралию, в том, что я вообще всегда провожу здесь подготовку перед новым сезоном, потому что мой парень и тренер живет в Австралии. Можно сказать, что это как мой дом и сейчас я здесь проживаю больше всего в году. В прошлом году мы тоже здесь делали предсезонку и в позапрошлом - тоже. Поэтому я и так планировала сюда приехать где-то в ноябре.

"И так получилось, что как раз в Австралии были турниры ITF (в Сиднее и Плэйфорде). Это была такая цель, чтобы я сама поехала, без тренеров, сама решила свои проблемы на корте, чтобы мне никто не помогал. Потому что я начала, возможно, очень часто обращаться за помощью к тренерам во время своих матчей".

Поэтому это была такая возможность поехать, поиграть самой и научиться чему-то самой, и понять, как я раньше так играла. Потому что я не хочу думать, чтобы мне кто-то помогал во время моих матчей. Чтобы я сама могла решить свои проблемы, как моя оппонентка играет, что я могу сделать в этом сете, в следующем сете. Это была такая цель.

"Но немного после отдыха это пошло не очень хорошо, но как пошло, так пошло. Это была такая цель. Но, я думаю, это мне помогло. Когда ты строишь свою игру, ни на кого не рассчитываешь. Я сама решаю, что я буду делать в следующем гейме, что я сама об этом все думаю и сама все это делаю. Это была такая сложная задача для меня в ноябре. Но таких целей, как выиграть турнир... Да, можно было. Это помогло бы мне попасть в основную сетку Australian Open, но это не была главная цель" – цитируют слова Юли БТУ.

