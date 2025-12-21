iSport.ua
Aussie Mavericks Kites с Костюк выиграли финал World Tennis League

Победители на выставочном турнире в Индии.
Сегодня, 10:35       Автор: Валентина Чорноштан
Aussie Mavericks Kites / Getty Images
Aussie Mavericks Kites / Getty Images

Команда Aussie Mavericks Kites во главе с Мартой Костюк стала победителем выставочного турнира World Tennis League.

В финале турнира Aussie Mavericks Kites сумела обыграть AOS Eagles. В составе команды, кроме украинской теннисистки, играли представители Индии Дхакшинесвара Суреш и Анкита Райна, а также Ника Кириос из Австралии.

В решающем матче Дхакшинесвара Суреш победила Сумита Нагала - 7:6 (4). Матчи на турнире проводились в формате одного сета.

Отметим, что в этом турнире участвовала и другая украинская теннисистка Элина Свитолина, но со своей командой Realty Hawks заняла четвертое место.

К слову, обладатель Кубка Дэвиса-2014 анонсировал завершение карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

