Aussie Mavericks Kites с Костюк выиграли финал World Tennis League

Победители на выставочном турнире в Индии.

Команда Aussie Mavericks Kites во главе с Мартой Костюк стала победителем выставочного турнира World Tennis League.

В финале турнира Aussie Mavericks Kites сумела обыграть AOS Eagles. В составе команды, кроме украинской теннисистки, играли представители Индии Дхакшинесвара Суреш и Анкита Райна, а также Ника Кириос из Австралии.

В решающем матче Дхакшинесвара Суреш победила Сумита Нагала - 7:6 (4). Матчи на турнире проводились в формате одного сета.

Отметим, что в этом турнире участвовала и другая украинская теннисистка Элина Свитолина, но со своей командой Realty Hawks заняла четвертое место.

