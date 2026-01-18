Костюк проиграла Жакемо в первом круге Australian Open

В воскресенье, 18 января, стартует Australian Open 2026. Уже прошли первые матчи первого круга турнира, среди которых была игра украинской теннисистки Марты Костюк.

Украинка не смогла обыграть французскую теннисистку, 58-ю ракетку мира Эльзу Жакемо. Матч длился 3 часа 31 минуту. В первом сете Марта проигрывала 1:3, но смогла вырвать победу. Во втором вела 5:3, но не реализовала матчбол и проиграла тай-брейк.

В решающем сете обе не уступали на подачах. При счете 5:6 и 30:15 Марта подвернула лодыжку и взяла медперерыв. После возобновления перевела сет на тай-брейк, сравняла счет, но в итоге уступила последние три розыгрыша.

Счет матча 2:1 - 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (7–10).

В следующем матче Жакемо сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

К слову, сестры Киченок узнали оппоненток в парном разряде Australian Open.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!