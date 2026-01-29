Костюк пропустит "тысячник" в Катаре

Украинка не восстановилась от травмы.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк пропустит Qatar Open Отечественная теннисистка снялась с турнира из-за проблем со здоровьем, сообщает BTU.

Украинка продолжает реабилитацию после разрыва связки. Костюк подвернула ногу в первом раунде Australian Open. Она уступила француженке Эльзе Жакмо.

Костюк соревновалась в Дохе в прошлом году. Тогда она дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущей победительнице Аманде Анисимовой из США.

К слову, украинка Элина Свитолина проиграла полуфинал Australian Open бесфлажной теннисистке Арине Соболенко.

