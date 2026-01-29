iSport.ua
Русский Українська

Костюк пропустит "тысячник" в Катаре

Украинка не восстановилась от травмы.
Сегодня, 13:12       Автор: Антон Федорцив
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк пропустит Qatar Open Отечественная теннисистка снялась с турнира из-за проблем со здоровьем, сообщает BTU.

Украинка продолжает реабилитацию после разрыва связки. Костюк подвернула ногу в первом раунде Australian Open. Она уступила француженке Эльзе Жакмо.

Костюк соревновалась в Дохе в прошлом году. Тогда она дошла до четвертьфинала турнира, где уступила будущей победительнице Аманде Анисимовой из США.

К слову, украинка Элина Свитолина проиграла полуфинал Australian Open бесфлажной теннисистке Арине Соболенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

Статьи по теме

"Не смогу продолжить": Костюк рассказала, что помешало успешно стартовать на Australian Open "Не смогу продолжить": Костюк рассказала, что помешало успешно стартовать на Australian Open
Костюк проиграла Жакемо в первом круге Australian Open Костюк проиграла Жакемо в первом круге Australian Open
Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open
Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов Марта Костюк запускает образовательный проект для подготовки юных теннисистов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Мотоспорт13:45
Пилот Ямаха решил перебраться к конкуренту
НБА13:37
Дончич получил повреждение из-за дефекта паркета
Теннис13:12
Костюк пропустит "тысячник" в Катаре
Европа12:56
Тренер Астон Виллы может возглавить Реал
Украина12:50
УХЛ: Одесчина примет Сокол
Европа12:36
Экс-хавбек сборной Украины остался без клуба
Игровые12:29
Виталий Дубров - о возвращении Дарьи Билодид: Все зависит от нее
НБА12:14
ТОП-10 моментов НБА: Амен Томпсон с породистым слэм-данком возглавил рейтинг
Теннис12:09
Свитолина завершает путь в AO на стадии полуфинала
Европа11:45
Барселона договорилась о трансферах трех игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK