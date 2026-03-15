Киев-Баскет выиграл Кубок Украины
В воскресенье, 15 марта, прошел финал Кубка Украины по баскетболу.
В финальном матче встречались Киев-Баскет и Прикарпатье-Говерла.
Столичная команда лидировала в течение всего поединка, довев свое преимущество до 22 очков в моменте.
В итоге, вполне закономерно, Прикарпатье ничего не смогло сделать сопернику, уступив им по всем пунктам.
Победа в финале позволила Киев-Баскету впервые в истории выиграть Кубок Украины.
Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 64:82 (18:21, 14:19, 14:24, 18:18)
Прикарпатье-Говерла: Рид 25 + 5 подборов, Старцев 11 + 5 передач - 4 потери, Морозов 9 + 6 подборов, Браун 2, Кузнецов 0 + 6 подборов — стартовый состав, Кабацюра 12, Маркив 3, Дмитренко 2, Рудый 0, Чугунов 0, Дунец 0, Тибейкин
Киев-Баскет: Сушкин 25 + 7 передач + 5 подборов, Бублик 22, Клевзуник 18, Сандул 4 + 8 подборов, Смтиюх 2 + 6 подборов — стартовый состав, Романица 9, Карпюк 2 + 12 подборов + 3 блок-шота, Колаволе 0, Мануйлик 0, Бур 0, Малич 0
