Игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона и стал MVP тура

Федерация баскетбола Украины объявила MVP третьей игровой недели.

Им стал центровой Киев-Баскета Максим Сандул.

В последнем матче против Ровно игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона по подборам 20 за игру.

Добавим, что встреча завершилась победой Киев-Баскета со счетом 79:69.

Кроме того, Сандул стал лучшим игроком матча с рейтингом эффективности 32, набрал 8 очков и сделал 5 передач за 22 минуты 5 секунд на площадке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!