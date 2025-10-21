iSport.ua
Игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона и стал MVP тура

Оформил рекорд по подборам.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Максим Сандул / Getty Images
Максим Сандул / Getty Images

Федерация баскетбола Украины объявила MVP третьей игровой недели.

Им стал центровой Киев-Баскета Максим Сандул.

В последнем матче против Ровно игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона по подборам 20 за игру.

Добавим, что встреча завершилась победой Киев-Баскета со счетом 79:69.

Кроме того, Сандул стал лучшим игроком матча с рейтингом эффективности 32, набрал 8 очков и сделал 5 передач за 22 минуты 5 секунд на площадке.

