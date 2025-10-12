iSport.ua
Баскетбол

Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду

Считает, что в Украине нет культуры боления.
Вчера, 10:11       Автор: Валентина Чорноштан
Дмитрий Забирченко / Getty Images
Дмитрий Забирченко / Getty Images

В субботу, 11 октября, в Николаеве состоялся матч украинской баскетбольной Суперлиги между Нико-Баскетом и Черкасскими Мавпамы. Это был первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге, который собрал около 1500 зрителей.

Однако главный тренер другой команды, а именно Киев-Баскета Дмитрий Забирченко поделился мнением о культуре боления в Украине.

"Вы знаете, полный зал, но нет культуры баскетбола, мне кажется. Если посмотреть на Надию николаевскую — как там болеют...

Иногда люди просто приходят на баскетбол, как в театр. Нельзя сидеть в тишине в театре. Если полный зал, но тихий, то что? Как будет играть актер в театре, если не будет аплодисментов, если не будет чувствовать публику? Так же и баскетболисты — им нужна энергия болельщиков.

Мы можем собрать 10–15 тысяч зрителей, но если не будет культуры боления, это не поможет. Люди будут просто приходить, как в театр. Мне очень хочется, чтобы весь зал пел песни, кричалки, чтобы не сидел молча. Посмотрите Евролигу — большие арены, невероятная атмосфера. Это многое дает команде.

Болеть тоже нужно уметь — не просто сидеть на трибунах, а действительно поддерживать свою команду. Это касается всех арен в Украине. Нам нужна культура боления — как болеть, как поддерживать. Этому тоже нужно учиться", — сказал тренер Киев-Баскета.

Добавим, что 11 октября Киев-Баскет одолел Старый Луцк в матче Суперлиги.

