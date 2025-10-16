Самый результативный игрок Старого Луцка покинул клуб

Команда Суперлиги Старый Луцк потеряла игрока: легионер Кендрик Томпсон принял решение покинуть Украину.

По имеющейся информации, Томпсон решил оставить украинскую команду, нарушив условия действующего контракта.

В этом сезоне Томпсон является самым результативным игроком Старого Луцка. В трёх сыгранных матчах он набирал в среднем 22,3 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи.

Читай также: Суперлига: Соколы переиграли Нико-Баскет, Днепр одолел Запорожье, Ровно выиграл дерби у Старого Луцка

В эти выходные, 18 и 19 октября, Старый Луцк сыграет в Днепре, где встретится с Харьковскими Соколами и Черкасскими Мавпамы.

Отметим, что Старый Луцк стартовал с трёх поражений в сезоне Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!