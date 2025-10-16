iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Самый результативный игрок Старого Луцка покинул клуб

Легионер Томпсон покинул команду.
Сегодня, 11:07       Автор: Валентина Чорноштан
Кендрик Томпсон / fbu.ua
Кендрик Томпсон / fbu.ua

Команда Суперлиги Старый Луцк потеряла игрока: легионер Кендрик Томпсон принял решение покинуть Украину.

По имеющейся информации, Томпсон решил оставить украинскую команду, нарушив условия действующего контракта.

В этом сезоне Томпсон является самым результативным игроком Старого Луцка. В трёх сыгранных матчах он набирал в среднем 22,3 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи.

Читай также: Суперлига: Соколы переиграли Нико-Баскет, Днепр одолел Запорожье, Ровно выиграл дерби у Старого Луцка

В эти выходные, 18 и 19 октября, Старый Луцк сыграет в Днепре, где встретится с Харьковскими Соколами и Черкасскими Мавпамы.

Отметим, что Старый Луцк стартовал с трёх поражений в сезоне Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Суперлига Украины баскетбол Старый Луцк

Статьи по теме

Тренер Харьковских Соколов рассказал о травме Никиты Безимы Тренер Харьковских Соколов рассказал о травме Никиты Безимы
Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду Главный тренер Киев-Баскета призвал украинцев учиться правильно болеть за команду
Тренер Нико-Баскета - о потере Лихого: "Очень не хватает Димы" Тренер Нико-Баскета - о потере Лихого: "Очень не хватает Димы"
Эксперт озвучил фаворитов баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26 Эксперт озвучил фаворитов баскетбольной Суперлиги сезона-2025/26

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

Украина12:10
Судьба Нагорняка в Эпицентре зависит от трех матчей
Европа11:39
Европейский клуб интересуются Эндриком перед зимним трансфером
Украина11:07
Самый результативный игрок Старого Луцка покинул клуб
Украина10:50
Суперлига: Соколы переиграли Нико-Баскет, Днепр одолел Запорожье, Ровно выиграл дерби у Старого Луцка
Теннис10:19
Украинская теннисистка Костюк оценила свой сезон 2025 года
Бокс09:52
Директор Усика рассказал о возможном бое с Джейком Полом
Европа09:34
Рафаэль Геррейру может покинуть Баварию после сезона-2025/26
Европа08:59
Бывший тренер Ромы Капелло о нападении команды Гасперини
Теннис08:39
Бенчич - о матче с украинкой: "Она сильно осложнила мне жизнь"
НХЛ08:20
НХЛ: Чикаго в тяжёлом противостоянии вырвал победу над Сент-Луис, а Флорида уступила Детройту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK