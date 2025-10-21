iSport.ua
Старый Луцк разорвал контракт с главным тренером

Мусиенко покинул пост главного тренера.
Сегодня, 08:49       Автор: Валентина Чорноштан
Антон Мусиенко / Getty Images
Старый Луцк сообщил на своём официальном Телеграм канале, что команда прекращает сотрудничество с главным тренером Антоном Мусиенко.

Напомним, что Мусиенко стал главным тренером Старого Луцка в июне этого года. За этот сезон в Суперлиге Старый Луцк провёл 5 матчей и проиграл все 5.

"Благодарим Антона за вклад в развитие команды и работу, проведённую вместе с игроками и тренерским штабом. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере.

Детали о кадровых решениях и тренере, который возглавит команду Суперлиги, сообщим впоследствии", — заявил клуб в социальной сети Телеграм.

Добавим, что вы можете просмотреть последние результаты матчей Суперлиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Старый Луцк

