Старый Луцк разорвал контракт с главным тренером

Старый Луцк сообщил на своём официальном Телеграм канале, что команда прекращает сотрудничество с главным тренером Антоном Мусиенко.

Напомним, что Мусиенко стал главным тренером Старого Луцка в июне этого года. За этот сезон в Суперлиге Старый Луцк провёл 5 матчей и проиграл все 5.

"Благодарим Антона за вклад в развитие команды и работу, проведённую вместе с игроками и тренерским штабом. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере.

Детали о кадровых решениях и тренере, который возглавит команду Суперлиги, сообщим впоследствии", — заявил клуб в социальной сети Телеграм.

Добавим, что вы можете просмотреть последние результаты матчей Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!