Старый Луцк усилился Рональдом Муром из Коста-Рики

Подписал контракт.
Вчера, 11:32       Автор: Валентина Чорноштан
Рональд Мур / Getty Images
Рональд Мур / Getty Images

Защитник Рональд Мур присоединился к Старому Луцку.

Американец до перехода в Суперлигу играл за Супер Кейбл Гресия из Коста-Рики.

Главный тренер волынской команды Никита Воевода прокомментировал приход защитника:

Приход Рональда повлияет на нашу игру. Важно, чтобы он быстро почувствовал команду и вошел в ритм. Мы поможем ему адаптироваться максимально быстро.

Отметим, что 27-летний игрок набирал 22,5 очка, 7,1 подбора, 3,6 передачи и 1,5 перехвата за матч.

Ранее Старый Луцк подписал американского защитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Старый Луцк

