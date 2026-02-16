iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Легионер Старого Луцка признан MVP недели Суперлиги

Американец приложился к победе волынян.
Сегодня, 22:16       Автор: Антон Федорцив
Лоренцо Андерсон / ФБУ
Лоренцо Андерсон / ФБУ

Федерация баскетбола Украины назвала Самого ценного игрока очередной недели сезона Суперлиги. Приз получил защитник Старого Луцка Лоренцо Андерсон, сообщает официальный сайт ФБУ.

Лидер волынян набрал 27 очков против Харьковских Соколов (84:89) и оформил дабл-дабл (30+11) против Черкасских Мавп (80:74). Благодаря стараниям Андерсона Старый Луцк сохранил шансы на плей-офф.

Рядом с американцем в символическую сборную недели Суперлиги попали четверо украинцев. Компанию Андерсону составили защитник Игорь Климов (Соколы), форвард Днепра Роман Бондарчук, центровой Ярослав Карпюк (Киев-Баскет) и звезда Запорожья Антон Буц.

К слову, ранее Днепр обновил рекорд результативности сезона Суперлиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Старый Луцк

Статьи по теме

Днепр обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге Днепр обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге
ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги
Участник украинской Суперлиги снялся с чемпионата Участник украинской Суперлиги снялся с чемпионата
Форвард Киев-Баскета стал MVP недели Суперлиги Форвард Киев-Баскета стал MVP недели Суперлиги

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры23:17
Коцар стала десятой в финале биг-эйра на Олимпиаде-2026
Формула 122:58
Многолетний главный конструктор покинул Ред Булл
Украина22:16
Легионер Старого Луцка признан MVP недели Суперлиги
Украина21:44
УХЛ: Сокол одолел Кременчуг в битве лидеров
Европа21:30
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на дерби с Барселоной
Европа20:53
Трубин оценил сотрудничество с Моуринью
Бокс20:24
Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым
Киберспорт20:10
NaVi пробились в полуфинал LEC 2026 Versus
Европа19:02
Кейн обновил рекорд по попаданию в команду недели
Европа18:48
Манчестер Сити нашел наследника Силвы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK