iSport.ua
Русский Українська
Другие

NaVi пробились в полуфинал LEC 2026 Versus

Украинская организация в шаге от возвращения на вершину.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
LEC 2026 Versus
LEC 2026 Versus

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere пробилась в полуфинал LEC 2026 Versus по League of Legends.

Напомним, что "рожденные побеждать" вернулись в эту дисципину летом 2025 года. Однако хоть каких-то результатов команда не сумела достичь.

После серии решафов обновленный состав NaVi принял участие в LEC 2026 Versus, где егко пробился в плей-офф, а затем выбилл в нижнюю сетку Fnatic (2:0).

Следующий поединок команда проведет 20 февраля против победителя пары Team Vitality/Movistar KOI.

Отметим, что победитель LEC 2026 Versus получит путевку на 2026 First Stand Tournament - первый межконтинентальный турнир в этом сезоне.

Ранее также в другой дисциплине NaVi добрались до гранд-финала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi League of Legends

Статьи по теме

NaVi уступили Liquid в гранд-финале BLAST Slam VI NaVi уступили Liquid в гранд-финале BLAST Slam VI
NaVi проиграли FURIA и завершили выступления на IEM Krakow 2026 NaVi проиграли FURIA и завершили выступления на IEM Krakow 2026
Monte обыграли NaVi в украинском дерби Monte обыграли NaVi в украинском дерби
Решафл NaVi признан лучшим в осеннем сезоне Решафл NaVi признан лучшим в осеннем сезоне

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина21:44
УХЛ: Сокол одолел Кременчуг в битве лидеров
Европа21:30
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на дерби с Барселоной
Европа20:53
Трубин оценил сотрудничество с Моуринью
Бокс20:24
Фьюри провел первую битву взглядов с Махмудовым
Киберспорт20:10
NaVi пробились в полуфинал LEC 2026 Versus
Европа19:02
Кейн обновил рекорд по попаданию в команду недели
Европа18:48
Манчестер Сити нашел наследника Силвы
Теннис18:20
Алькарас поднялся на одну строчку в престижном рейтинге
Украина17:49
Аутсайдер УПЛ сменил домашний стадион
Европа17:18
Зинченко выбыл до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK