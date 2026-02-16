NaVi пробились в полуфинал LEC 2026 Versus

Украинская организация в шаге от возвращения на вершину.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere пробилась в полуфинал LEC 2026 Versus по League of Legends.

Напомним, что "рожденные побеждать" вернулись в эту дисципину летом 2025 года. Однако хоть каких-то результатов команда не сумела достичь.

После серии решафов обновленный состав NaVi принял участие в LEC 2026 Versus, где егко пробился в плей-офф, а затем выбилл в нижнюю сетку Fnatic (2:0).

Следующий поединок команда проведет 20 февраля против победителя пары Team Vitality/Movistar KOI.

Отметим, что победитель LEC 2026 Versus получит путевку на 2026 First Stand Tournament - первый межконтинентальный турнир в этом сезоне.

Ранее также в другой дисциплине NaVi добрались до гранд-финала.

