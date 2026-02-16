Алькарас поднялся на одну строчку в престижном рейтинге

Испанец уже 59 недель является первой ракеткой мира.

Испанский теннисист Карлос Алькарас проводит свою 59-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

За счет этого 22-летний спортсмен побил достижение Джима Курье по этому показателю и вышел на единоличное 13-е место в истории.

12-ю строчку сейчас занимает Янник Синнер, который провел на вершине рейтинга 66 недель.

Абсолютным же рекордсменом остается Новак Джокович, который пробыл в статусе первой ракетки мира 428 недель.

Ранее также украинские теннисистки узнали своих соперниц в Дубае.

