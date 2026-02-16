Гран-при Барселоны останется в календаре

Формулы-1 продлила контракт с Гран-при Барселоны, сообщает El Periodico.

Напомним, ранее считалось, что Барселона выпадет из календаря, а роль испанского Гран-при возьмёт на себя Мадрид.

Однако трасса в столице все ещё находится в подвешенном состоянии и пока неизвестно, сможет ли она принять гонку в предстоящем сезоне.

Барселона же подписала новый контракт до 2032 года. При этом гонка будет чередоваться с другим Гран-при и проводится раз в два года.

Ранее также директор Формулы-Е пригласил Ферстаппена на тесты.

