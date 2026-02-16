У Боруссии остался один центральный защитник накануне матча в ЛЧ

Вальдемар Антон - единственный здоровый игрок на эту позицию.

Боруссия сообщила, что два защитника пропустят предстоящий матч с Аталантой.

Пресс-служба клуба объявила, что Нико Шлоттербек и Никлас Зюле получили повреждения и пропустят сегодняшнюю тренировку и завтрашний матч против Аталанты.

У обоих незначительные травмы, которые, тем не менее, все же не позволят им сыграть.

Таким образом на текущий момент дортмундский клуб имеет в своем распоряжении лишь одного номинального центрального защитника - Вальдемара Антона.

Матч против Аталанты состоится во вторник, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее также Арсенал потерял своего защитника.

