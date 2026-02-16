Бастони избежал наказния за симуляция из-за бюрократических тонкостей

Защитник Интера Алессандро Бастони не будет наказан за симуляцию, сообщает Football-Italia, ссылаясь на Codice di Giustizia Sportiva.

Напомним, что итальянец симулировал фол в матче с Ювентусом, из-заа чего был удален Пьер Калюлю. Позднее судейский корпус Серии А признал ошибку арбитра.

Главный судья того матча Федерико Ла Пенна получил отстранение, а вот Бастони не будет наказан.

Дело в том, что согласно статье 61 Кодекса спортивного правосудия Итальянской футбольной федерации инцидент мог бы быть рассмотрен только в случае прямой красной карточки. В случае же второй желтой регламент не предусматривает никаких разбирательств.

Таким образом, федерация не может открыть расследование в отношении Алессандро Бастони.

Накануне также Наполи и Рома не сумели определить сильнейшего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!