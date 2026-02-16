iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бастони избежал наказния за симуляция из-за бюрократических тонкостей

Регламент не предусматривает подобную ситуацию.
Сегодня, 12:38       Автор: Андрей Безуглый
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

Защитник Интера Алессандро Бастони не будет наказан за симуляцию, сообщает Football-Italia, ссылаясь на Codice di Giustizia Sportiva.

Напомним, что итальянец симулировал фол в матче с Ювентусом, из-заа чего был удален Пьер Калюлю. Позднее судейский корпус Серии А признал ошибку арбитра.

Главный судья того матча Федерико Ла Пенна получил отстранение, а вот Бастони не будет наказан.

Дело в том, что согласно статье 61 Кодекса спортивного правосудия Итальянской футбольной федерации инцидент мог бы быть рассмотрен только в случае прямой красной карточки. В случае же второй желтой регламент не предусматривает никаких разбирательств.

Таким образом, федерация не может открыть расследование в отношении Алессандро Бастони.

Накануне также Наполи и Рома не сумели определить сильнейшего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алессандро Бастони

Статьи по теме

Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников
Барселона нашла замену Араухо в Италии Барселона нашла замену Араухо в Италии
Интер сохранил своих лидеров Интер сохранил своих лидеров
УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ УЕФА назвал команду сезона Лиги чемпионов с доминированием ПСЖ

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры15:27
Сборная Украины по биатлону выбрала состав на мужскую эстафету
Лига Чемпионов15:04
Моуринью - о матче с Реалом: "Раненый король опасен"
Европа13:58
Рафинья готов к возвращению на поле
ЧМ-202613:56
"Никто не учится, не работает - страна замирает": Винисиус - о ЧМ
Олимпийские игры13:34
Гандей вывел Украину в четвертьфинал по шорт-треку
Лига Чемпионов13:30
У Боруссии остался один центральный защитник накануне матча в ЛЧ
ММА13:14
Уайт анонсировал подготовку к главному летнему событию UFC
Олимпийские игры12:42
Олимпийский чемпион Браатен сошёл уже на старте слалома
Европа12:38
Бастони избежал наказния за симуляция из-за бюрократических тонкостей
Формула 112:17
Директор Формулы-Е пригласил Ферстаппена на тесты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK