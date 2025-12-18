iSport.ua
Барселона нашла замену Араухо в Италии

"Блаугранас" положили глаз на чемпиона Европы-2020.
Вчера, 21:45       Автор: Антон Федорцив
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

Защитник миланского Интера Алессандро Бастони попал в сферу интересов Барселоны. Испанский гранд рассмотрит подписание центрбека, утверждает инсайдер Маттео Моретто в YouTube.

Спортивный директор Барсы Деку якобы ездил в Милан для переговоров с боссами "нерадзурри". Бастони стал вариантом замены Рональда Араухо. Уругваец из-за ментальных проблем временно покинул обойму каталонцев.

В нынешнем сезоне Бастони провел 19 поединков во всех турнирах (1 гол, 4 ассиста). Контракт защитника с Интером действует до лета 2028 года. На взрослом уровне он также выступал за Парму и Аталанту из Бергамо.

Тем временем капитан Барселоны Марк-Андре тер Штеген заинтересовал Тоттенхэм из Лондона.

