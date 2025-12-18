iSport.ua
Джошуа оказался тяжелее Пола на 12 кг

Бывший чемпион и блогер прошли процедуру взвешивания перед боем.
Вчера, 22:11       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим шоуменом Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Поединок состоится 19 декабря в Майами, а его официальным транслятором будет Netflix.

Читай также: Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Перед боем будущие соперники прошли процедуру взвешивания.

По условиям контракта вес Джошуа не должен был превышать 111,1 кг, и британский боксер уложился в этот лимит, показав 110,4 кг. Под Полом весы показали 98,3 кг, а блогер оказался на 12,1 кг легче своего оппонента.

Результаты взвешивания Пол - Джошуа:

  • Джейк Пол - 98,3 кг
  • Энтони Джошуа - 110,4 кг

Ранее сообщалось, что Пол пригрозил судом Деонтею Уайлдеру за предположения о постановочности боя с Джошуа.

