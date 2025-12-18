iSport.ua
Русский Українська

Пол пригрозил судом экс-чемпиону за предположения о постановочности боя с Джошуа

Блогер резко отреагировал на намеки, что поединок не будет настоящим.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images

Блогер Джейк Пол отреагировал на высказывания Деонтея Уайлдера по поводу вероятной постановочности его поединка против бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Шоумен пригрозил подать в суд на американского боксера, заверяя, что они будут драться по-настоящему.

Читай также: Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа

"Я отправлю им к двери предупредительное письмо. Сразу после этого последует иск, потому что эти люди не прекратят врать. Я искренне воспринимаю это как комплимент, но людям необходимо заткнуться нахр*н.

Что касается Деонтея Уайлдера, то он пропустил много ударов от Тайсона Фьюри, поэтому он явно не самый умный парень. В контракте нет ничего такого, Эй Джей может подтвердить, что мы выйдем на войну. В конце концов, такими были все мои бои", - приводит слова Пола Bloody Elbow.

Напомним, что бой Пол - Джошуа состоится 19 декабря в Майами, США.

Ранее промоутер Джошуа спрогнозировал, за сколько раундов тот расправится с Полом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джейк Пол

Статьи по теме

"Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом "Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом
Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола
Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку Усик встретил Джошуа и подарил ему особую вышиванку
ФИФА представила схему распределения рекордных призовых на ЧМ-2026 ФИФА представила схему распределения рекордных призовых на ЧМ-2026

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

ЧМ-202620:58
ФИФА представила схему распределения рекордных призовых на ЧМ-2026
Лига конференций20:55
Очеретько и Назарина выйдут в старте Шахтера на Риеку
Украина20:20
УХЛ: Сокол уверенно одолел Крыжинку
Бокс20:02
"Неудачник без достоинства": Фьюри разнес Джошуа перед боем с Полом
Европа19:58
Гранд Лиги 1 определился с домашним стадионом
Европа19:33
"Предмет гордости": Лунин отреагировал на свой капитанский дебют в Реале
Европа19:17
Тоттенхэм пополнил список претендентов на капитана Барселоны
Лига конференций19:00
Лига конференций: Динамо сыграет с армянами, Шахтер - с хорватами
Футбол18:55
Финалиссима-2026 между Испанией и Аргентиной получила дату и место проведения
Другие страны18:29
Дважды победитель Лиги наций получил вариант возвращения в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK