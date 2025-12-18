Пол пригрозил судом экс-чемпиону за предположения о постановочности боя с Джошуа

Блогер резко отреагировал на намеки, что поединок не будет настоящим.

Блогер Джейк Пол отреагировал на высказывания Деонтея Уайлдера по поводу вероятной постановочности его поединка против бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Шоумен пригрозил подать в суд на американского боксера, заверяя, что они будут драться по-настоящему.

"Я отправлю им к двери предупредительное письмо. Сразу после этого последует иск, потому что эти люди не прекратят врать. Я искренне воспринимаю это как комплимент, но людям необходимо заткнуться нахр*н.

Что касается Деонтея Уайлдера, то он пропустил много ударов от Тайсона Фьюри, поэтому он явно не самый умный парень. В контракте нет ничего такого, Эй Джей может подтвердить, что мы выйдем на войну. В конце концов, такими были все мои бои", - приводит слова Пола Bloody Elbow.

Напомним, что бой Пол - Джошуа состоится 19 декабря в Майами, США.

