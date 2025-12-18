Дважды победитель Лиги наций получил вариант возвращения в АПЛ

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш может покинуть аравийский Аль-Хиляль. Активный интерес к звезде проявил английский Ньюкасл, сообщает TEAMtalk.

"Сороки" ведут переговоры о трансфере в январе. Аль-Хиляль не смог договориться с Невешем о новом контракте. Зимнее окно – последний шанс заработать на продаже экс-хавбека английского Вулверхэмптона.

В нынешнем сезоне Невеш провел 15 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 голов и 1 ассист. На Ближний Восток он переехал летом 2023 года. Сам португалец стремится вернуться в Европу.

Напомним, аравийская Аль-Кадисия назначила главным тренером британца Брендана Роджерса.

