Гранд Лиги 1 определился с домашним стадионом

Марсельский Олимпик согласовал продление аренды стадиона Велодром. Провансальцы заключили соглашение с муниципалитетом Марселя на 15 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Марсель переехал на арену в 1937 году. Впрочем, с момента открытия Велодром остается в коммунальной собственности. Периодически Олимпик делит стадион с регбийным Тулоном.

В рамках нового соглашения Марсель запланировал инвестиции в улучшение инфраструктуры. В частности, стороны стремятся повысить меры безопасности на арене. Вместимость стадиона – 67394 зрителей – пока не изменится.

Тем временем французский ПСЖ повторил исключительный рекорд мюнхенской Баварии и испанской Барселоны.

