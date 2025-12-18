iSport.ua
Гранд Лиги 1 определился с домашним стадионом

Именитый клуб продолжит выступления на арене.
Сегодня, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Велодром / Getty Images
Велодром / Getty Images

Марсельский Олимпик согласовал продление аренды стадиона Велодром. Провансальцы заключили соглашение с муниципалитетом Марселя на 15 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Марсель переехал на арену в 1937 году. Впрочем, с момента открытия Велодром остается в коммунальной собственности. Периодически Олимпик делит стадион с регбийным Тулоном.

В рамках нового соглашения Марсель запланировал инвестиции в улучшение инфраструктуры. В частности, стороны стремятся повысить меры безопасности на арене. Вместимость стадиона – 67394 зрителей – пока не изменится.

Тем временем французский ПСЖ повторил исключительный рекорд мюнхенской Баварии и испанской Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель велодром

