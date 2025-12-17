ПСЖ повторил рекорд Баварии и Барселоны

Парижане выиграли шесть трофеев за год.

ПСЖ сумел повторить рекорд, который ранее принадлежал Баварии и Барселоне.

Напомним, что накануне парижский клуб выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА, обыграв Фламенго.

Таким образом за 2025 год ПСЖ выиграл шесть трофеев: Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Ранее шесть трофеев за календарный год выигрывали только Барселона (2009) и Бавария (2020).

