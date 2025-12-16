ФИФА назвала лучшего вратаря года

Международная федерация футбола (ФИФА) начала награждение The Best-2025. Голкипер английского Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем.

В голосовании он опередил Алиссона, Тибо Куртуа, Эмильяно Мартинеса, Мануэля Нойера. Давида Райю, Яна Зоммера и Войцеха Щенсны. В сезоне 2024/25 Доннарумма завоевал требл в составе французского Пари Сен-Жермен.

Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Для итальянского вратаря приз ФИФА стал первым в карьере. В 2021 году Доннарумма был вторым в голосовании. В прошлом году награду The Best во второй раз выиграл Мартинес.

К слову, ранее составили список претендентов на призы во всех номинациях.

