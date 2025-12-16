iSport.ua
Известно, почему Михайлюк не играл против Далласа

Украинец пропустил поединок.
Сегодня, 13:12       Автор: Василий Войтюк
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Игрок Юты Джаз Святослав Михайлюк не выходил на площадку в матче регулярного чемпионата НБА против Даллас Маверикс.

Причина этому проста, тренерский штаб принял решение в этом поединке дать отдохнуть своим ветеранам - Михайлюку, центровому Юссуфу Нуркичу и форварду Кевину Лаву, предоставив больше времени молодым баскетболистам.

Это дало свои плоды и Юта в очень результативном матче добыла победу..

Отметим, что до этого Михайлюк начинал все 24 матча команды в стартовом составе. В среднем за матч украинец набирает по 8.9 очков, отдает по 2.1 ассистов и оформляет по 2.6 подбора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Святослав Михайлюк

