НБА: Денвер и Хьюстон сыграли овертайм, Детройт обыграл Бостон

В США прошло пять матчей НБА.

В ночь на 16 декабря в Национальной Баскетбольной Ассоциации прошло несколько матчей. Детройт приехал в Бостон и сумел переиграть местную команду.

В Майами приехали Торонто Рэпторс и также одержали выездную победу, а вот Юта без Святослава Михайлюка сумела вдома переиграть Даллас.

Центральным матчем дня было противостояние Денвера и Хьюстона, в котором Наггетс одержали победу только в овертайме.

Результаты матчей за 16 декабря

Бостон – Детройт – 105:112 (33:25, 24:28, 24:32, 24:27)

Бостон: Браун (34 + 8 подборов + 7 передач), Уайт (31), Притчард (12), Уолш (8), Кэта (6 + 7 подборов) – старт; Саймонс (9), Гонсалес (5), Шайерман (0), Майнотт (0), Хаузер (0).

Детройт: Каннингем (32 + 10 передач), Харрис (13 + 7 подборов), Д. Робинсон (7), Томпсон (7), Дюрен (6) – старт; Леверт (13), Айви (10), Холланд (9), Грин (8), Стюарт (7 + 7 подборов), Дженкинс (0).

Майами – Торонто – 96:106 (22:23, 30:23, 25:28, 19:32)

Майами: Пауэлл (20), Адебайо (20 + 10 подборов), Митчелл (12), Уиггинс (10), Фонтеккьо (3) – старт; Смит (11), Хакс (10 + 5 потерь), Вейр (6 + 13 подборов), Джонсон (4), Йович (0).

Торонто: Ингрэм (28), Барнс (17 + 10 подборов + 6 передач), Квикли (15), Пелтль (8 + 8 подборов), Агбаджи (5) – старт; Мамукелашвили (11 + 7 подборов), Дик (10), Шед (8 + 10 передач), Мюррей-Бойлс (4), Уолтер (0).

Юта – Даллас – 140:133 OT (37:43, 34:32, 21:24, 37:30, 11:4)

Юта: Джордж (37 + 6 передач), Маркканен (33 + 16 подборов), Филиповски (25 + 9 подборов), Бейли (7), Сенсабо (4) – старт; Уильямс (11), Хендрикс (11), Коллиер (10 + 8 передач), Клейтон (2), Андерсон (0).

Даллас: Флегг (42 + 7 подборов + 6 передач), Вашингтон (25 + 13 подборов), Маршалл (15), Нембхард (14 + 11 передач), Геффорд (2) – старт; Томпсон (12), Кристи (8), Пауэлл (7 + 9 подборов), Сиссе (6 + 7 подборов), Харди (2).

Денвер – Хьюстон – 128:125 OT (24:30, 34:21, 31:35, 28:31, 11:8)

Денвер: Йокич (39 + 15 подборов + 10 передач), Дж. Мюррей (35), К. Джонсон (13), Джонс (11), Уотсон (5) – старт; Хардуэй (13), Валанчюнас (8), Б. Браун (2 + 9 подборов), Ннаджи (2).

Хьюстон: Шенгюн (33 + 10 подборов + 10 передач), Дюрэнт (25 + 7 передач + 5 блок-шотов + 5 потерь), Окоги (16), Смит (16 + 10 подборов), Томпсон (14 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Шеппард (14), А. Холидей (3), Адамс (3), Капелла (1).

Клипперс – Мемфис – 103:121 (27:25, 21:31, 28:34, 27:31)

Клипперс: Леонард (21), Данн (17), Харден (13 + 6 передач), Коллинз (10), Зубац (6 + 13 подборов) – старт; Миллер (10), Браун (9), Богданович (7), Сендерс (5), Кристи (3), Нидерхойзер (2).

Мемфис: Джарен Джексон (31 + 5 блок-шотов), Уэллс (16), Морант (12), Кауард (12), Альдама (3) – старт; Спенсер (27 + 6 передач), В. Уильямс (8), Лендейл (8), Колдуэлл-Поуп (4 + 7 подборов + 6 передач), Машак (0), Проспер (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!