Аутсайдер НХЛ сменил генерального менеджера

Руководство клуба отважилось на перемены.
Сегодня, 13:58       Автор: Антон Федорцив
Ярмо Кекяляйнен / Getty Images
Баффало отправил в отставку Кевина Адамса. Новым генеральным менеджером Сейбрз стал Ярмо Кекяляйнен, сообщает официальный сайт клуба.

Уволенный функционер работал в структуре Баффало с 2009 года. Генменеджером команды из штата Нью-Йорк Адамс стал перед сезоном 2020/21. Впрочем, возродить Сейбрз, которые 14 лет не выходили в плей-офф, не смог.

Кекяляйнен присоединился к Баффало в мае. Начал путь на КиБэнк Центре он с должности старшего советника генменеджера. В 2013-2024 гг. финский специалист работал генеральным менеджером Коламбуса.

